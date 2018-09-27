Фигуристка Медведева рассказала о сложностях жизни в Канаде

<img src="//img.gazeta.ru/files3/797/11978797/RIAN_5632194.HR-pic905-895x505-66033.jpg">

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своей жизни в Канаде, передает «Советский спорт».

В мае 2018 года россиянка разорвала трудовые отношения со своим многолетним наставником Этери Тутберидзе и переехала в Канаду тренироваться у Брайана Орсера.

Реклама

Медведева призналась, что поначалу испытывала проблемы с адаптацией в новой стране.

«В Канаде все по-другому. Во-первых, было сложно из-за смены языка. В первые недели, когда тренеры говорили мне о моих ошибках или просто общались со мной, я отвечала им: «Помедленнее, пожалуйста». Было сложно, я чувствовала, что уровень сахара в крови падает, потому что я слишком много думаю.

Но сейчас я чувствую себя свободно. Я не заставляю себя понимать каждое слово, теперь это происходит само», – приводит слова фигуристки Golden Skate.

Ранее сообщалось, что канадская фигуристка оценила изменения в катании Медведевой.