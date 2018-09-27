Фигуристка Медведева рассказала о сложностях жизни в Канаде
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своей жизни в Канаде, передает «Советский спорт».
В мае 2018 года россиянка разорвала трудовые отношения со своим многолетним наставником Этери Тутберидзе и переехала в Канаду тренироваться у Брайана Орсера.
Медведева призналась, что поначалу испытывала проблемы с адаптацией в новой стране.
«В Канаде все по-другому. Во-первых, было сложно из-за смены языка. В первые недели, когда тренеры говорили мне о моих ошибках или просто общались со мной, я отвечала им: «Помедленнее, пожалуйста». Было сложно, я чувствовала, что уровень сахара в крови падает, потому что я слишком много думаю.
Но сейчас я чувствую себя свободно. Я не заставляю себя понимать каждое слово, теперь это происходит само», – приводит слова фигуристки Golden Skate.
Ранее сообщалось, что канадская фигуристка оценила изменения в катании Медведевой.