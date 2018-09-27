«Реал» потерпел разгромное поражение от «Севильи» в матче чемпионата Испании
Мадридский «Реал» потерпел разгромное поражение от «Севильи» в матче 6-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает «Советский спорт».
Встреча проходила на севильском стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась победой местной команды со счетом 3:0.
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Дублем в составе красно-белых отметился португальский нападающий Андре Силва. Еще один гол на счету форварда Виссама Бен-Йеддера.
Экс-полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, перешедший в «Севилью» минувшим летом, появился на поле на 68-й минуте игры.
Ранее сообщалось, что «Барселона» проиграла аутсайдеру чемпионата Испании.
Футбол. Чемпионат Испании. 6-й тур
«Севилья» (Севилья) — «Реал» (Мадрид) — 3:0
Голы: 1:0 — Силва, 17; 2:0 — Силва, 21; 3:0 — Бен-Йеддер, 39.