Голевая передача Роналду помогла «Ювентусу» победить «Болонью»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/253/11970253/RTS21JZ6-pic905-895x505-69746.jpg">

«Ювентус» одержал уверенную победу над «Болоньей» в матче 6-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла на туринском стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счетом 2:0 в пользу домашней команды.

Голами в составе «бьянконери» отметились нападающий Пауло Дибала и полузащитник Блез Матюиди, отличившийся с передачи португальского форварда Криштиану Роналду.

Реклама

Ранее сообщалось, что «Интер» победил «Фиорентину» в матче чемпионата Италии.

Футбол. Чемпионат Италии. 6-й тур

«Ювентус» (Турин) — «Болонья» (Болонья) — 2:0

Голы: 1:0 — Дибала, 11; 2:0 — Матюиди, 16.