Голевая передача Роналду помогла «Ювентусу» победить «Болонью»
«Ювентус» одержал уверенную победу над «Болоньей» в матче 6-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает «Советский спорт».
Встреча прошла на туринском стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счетом 2:0 в пользу домашней команды.
Голами в составе «бьянконери» отметились нападающий Пауло Дибала и полузащитник Блез Матюиди, отличившийся с передачи португальского форварда Криштиану Роналду.
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Ранее сообщалось, что «Интер» победил «Фиорентину» в матче чемпионата Италии.
Футбол. Чемпионат Италии. 6-й тур
«Ювентус» (Турин) — «Болонья» (Болонья) — 2:0
Голы: 1:0 — Дибала, 11; 2:0 — Матюиди, 16.