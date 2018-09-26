Губерниев ответил главе СБР на публикацию про пенсионную реформу

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, который также является депутатом Государственной думы, опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой запечатлены итоги голосования относительно пенсионной реформы. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Вот итог голосования по изменению параметров пенсий», — написал Драчев.

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В комментариях к публикации отметился известный телекомментатор Дмитрий Губерниев, который выразил мнение, что глава СБР «зря выложил» данный пост.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила поправки президента России Владимира Путина к законопроекту об изменении пенсионной системы.

Среди предложенных президентом поправок отдельное внимание уделено женщинам. Им предлагается установить планку выхода на пенсию в 60 лет. При этом многодетные матери смогут выйти на пенсию раньше этого срока. Так, если женщина растит трех детей, то получит право выйти на пенсию на три года раньше положенного срока (в 57 лет вместо 60), если у нее четыре ребенка — на 4 года раньше. Если же у многодетной матери в семье растет пять и более детей, то ее возраст выхода на пенсию составит 50 лет.