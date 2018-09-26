«Локомотив» в дополнительное время одержал волевую победу на «Балтикой»

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Московский «Локомотив» одержал волевую победу в гостевом матче 1/16 финала Олимп — Кубка России с калининградской «Балтикой». Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 3:2 в пользу красно-зеленых, сообщает «Советский спорт».

В составе «Балтики» авторами забитых мячей стали Алан Касаев, права на которого принадлежат «железнодорожникам», а также Руслан Магаль.

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У красно-зеленых в основное время отметились Алексей Миранчук и Антонио Эдер. Победу «Локомотиву» в овертайме принес Антон Миранчук, забивший на 105 минуте.

Таким образом, «Локомотив» пробился в 1/8 финала Олимп — Кубка России. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Олимп — Кубок России. 1/16 финала

«Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва) — 2:3

Голы: 1:0 — Касаев — 28, 1:1 — Ал. Миранчук — 37, 2:1 — Магаль — 64, 2:2 — Эдер — 87, 2:3 — Ан. Миранчук — 105