Головин получил самую высокую оценку после матча с «Анже»

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин после матча чемпионата Франции против «Анже» (0:1) получил самую высокую оценку, сообщает «Советский спорт».

Хавбек отыграл весь матч, но отметиться результативными действиями не смог. Несмотря на это, он получил самую высокую оценку среди игроков клуба от французского интернет-издания Orange.

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«Головин подтвердил хорошее первое впечатление, оставшееся после игры с «Нимом». В первом матче в стартовом составе Головин отдал множество хороших пасов и крайне непринужденно обращался с мячом. Его будущее в команде обнадеживает, но ему еще предстоит набрать оптимальную форму и обрести стабильность», — сказано в обзоре матча.

Ранее сообщалось, что тренер «Монако» разочарован командой в первом матче Головина в стартовом составе.