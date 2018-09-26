В сборной России не согласны, что болельщики Перу лучшие в мире

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Болельщики сборной Перу были признаны лучшими в мире по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает «Советский спорт».

На чемпионат мира в Россию поддержать свою сборную, которая попала на турнир впервые за 36 лет, приехало около 40 тыс. перуанцев.

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Однако в сборной России не согласны с таким решением. На официальной странице команды в твиттере было выложено видео с нарезкой различных фрагментов, по которым лучшими в мире должны были стать российские болельщики.

На чемпионате мира Россия впервые вышла в четвертьфинал турнира, где уступила по пенальти сборной Хорватии, которая в итоге вышла в финал мундиаля.

Команда Перу не вышла из группы.

Ранее защитник «Локомотива» попал в список худших футболистов 2018 года.