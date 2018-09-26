Кучеров рискует пропустить старт сезона НХЛ из-за травмы
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рискует пропустить старт сезона из-за полученной травмы во время предсезонной подготовки, сообщает «Советский спорт».
Как информирует официальный твиттер-аккаунт «Тампы», россиянин получил повреждение в матче против «Флориды Пантерз». Нападающий провел на льду всего пять минут, после чего тренерский штаб в качестве меры предосторожности снял хоккеиста с игры.
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О степени повреждения и сроках восстановления 25-летнего Кучерова не сообщается.
Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 4 октября по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Кучеров считает «Тампу» главным фаворитом следующего сезона НХЛ.