Квитова не увидела сексизма в скандале Серены Уильямс на US Open

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Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала скандал с участием американки Серены Уильямс в финале прошедшего US Open, передает «Советский спорт».

Победительница двух турниров «Большого шлема» призвала коллег спокойнее относиться к решением судей во время матчей.

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«Не вижу разницы между отношением к мужчинам и женщинам. Предупреждение — это просто предупреждение. Если тебе его дали, ты уже ничего не поделаешь. Я часто их получала, когда была ребенком, у меня также фиксировали нарушение за подсказку со стороны тренера. Тем не менее, все в порядке. Нельзя, чтобы это выбивало из колеи», — цитирует Квитову CNN.

В финале Открытого чемпионата США Уильямс-младшая уступила японке Наоми Осаке и устроила скандал с главным судьей игры, обвинив того в предвзятом отношении к ней из-за дискриминации по половому признаку.

Ранее сообщалось, что Уильямс приняла решение досрочно завершить сезон.