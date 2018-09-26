Чемпиона мира по боксу оштрафовали за издевательства над наркоманкой

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Чемпион мира в среднем весе Билли Джо Сондерс оштрафован за издевательства над наркозависимой женщиной, сообщает «Советский спорт».

Как информирует ESPN, Британский боксерский совет оштрафовал спортсмена на $100 тысяч за нанесение вреда репутации данного вида спорта.

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Скандал вокруг 29-летнего Сондерса разгорелся после публикации им видео, в котором он из окна своей дорогой машины предлагает накрозависимой женщине заняться сексом с ее другом и избить прохожего за дозу.

«Извиняюсь перед всеми, кого обидел без причины. Мне ничего не остается, кроме как извиниться», — написал Сондерс в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что экс-чемпиона мира по боксу приговорили к десяти годам тюрьмы.