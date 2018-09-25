В Госдуме предложили провести хоккейный турнир ОИ-2026 в Сочи
Член комитета Госдумы по физической культуре и президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев заявил, что Россия готова принять хоккейные турниры Олимпиады 2026 года в Сочи, сообщает «РИА Новости».
«Учитывая славные традиции России в хоккее, наша страна готова принять и хоккейные турниры.
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«Россия и Турция, не имеющие общей границы по суше, граничат по морю, и в случае, если зимние Олимпийские игры в 2026 году состоятся и в Турции, и в России, в истории мирового спорта будет зафиксирован беспрецедентный случай», – уверен депутат.
Ранее в Турции предложили провести в Сочи часть соревнований ОИ-2026.