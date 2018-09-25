В Госдуме предложили провести хоккейный турнир ОИ-2026 в Сочи

<img src="//img.gazeta.ru/files3/277/11829277/RIAN_5578696.HR-pic905-895x505-73606.jpg">

Член комитета Госдумы по физической культуре и президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев заявил, что Россия готова принять хоккейные турниры Олимпиады 2026 года в Сочи, сообщает «РИА Новости».

«Учитывая славные традиции России в хоккее, наша страна готова принять и хоккейные турниры.

Реклама

«Россия и Турция, не имеющие общей границы по суше, граничат по морю, и в случае, если зимние Олимпийские игры в 2026 году состоятся и в Турции, и в России, в истории мирового спорта будет зафиксирован беспрецедентный случай», – уверен депутат.

Ранее в Турции предложили провести в Сочи часть соревнований ОИ-2026.