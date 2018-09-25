Первая ракетка мира примет участие в Кубке Кремля

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Первая ракетка мира румынка Симона Халеп примет участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Кубок Кремля, сообщает ТАСС.

«Я выиграла здесь в Москве свой первый титул в 2013 году и могу сказать, что турнир занимает особое место в моем сердце. С нетерпением жду этих соревнований на глазах потрясающих болельщиков», — заявила Халеп.

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Кубок Кремля пройдет в Москве с 13 по 21 октября в спорткомплексе «Олимпийский».

Ранее первая ракетка мира рассказала о причинах своей неудачи на турнире US Open.