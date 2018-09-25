В Турции предложили провести в Сочи часть соревнований ОИ-2026

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Губернатор турецкой провинции Эрзурум Сейфеттин Азизоглу на встрече с послом России в Турции Алексеем Ерховым заявил, что предложит провести соревнования Олимпиады 2026 года по бобслею, скелетону и санному спорту в Сочи, сообщает ТАСС.

Помимо Эрзурума на проведение Игр-2026 претендуют Калгари, Стокгольм и Кортине-д'Ампеццо.

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«Мы много работаем, чтобы получить право на проведение Олимпиады. Мы думаем о том, чтобы провести Игры совместно с Сочи. В Сочи есть спортивные объекты, которых нет в Эрзуруме. Строить их у нас было бы слишком дорогой инвестицией, поэтому мы можем принять соревнования вместе», — цитирует Азизоглу Hurriyet.

Ранее сообщалось, что Саппоро снял заявку на проведение Олимпиады-2026 из-за землетрясения на острове Хоккайдо.