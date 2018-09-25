В Госдуму внесен законопроект о безвизовом въезде в Россию болельщиков Евро-2020

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В Госдуму внесен законопроект о безвизовом въезде в Россию для болельщиков во время чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС.

«Законопроектом предусматриваются въезд в Россию зрителей Евро-2020 без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на основании обыкновенных гуманитарных виз», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

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Также в законопроекте предлагается разрешить бесплатный проезд болельщикам по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с компенсацией доходов для перевозчиков.

Чемпионат Европы пройдет в 12 странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа и встреча 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило проект о безвизовом въезде во время Евро-2020.