Нигматуллин: «Локо» надо налаживать дела на всех фронтах

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Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал, чего ждет от выступления «железнодорожников» в Олимп Кубке России, передает газета «Известия».

«Локомотив» встречается с «Балтикой» 26 сентября.

«Локомотиву» было бы глупо сейчас отказываться от Олимп Кубка, тем более Юрий Павлович отлично знает, как выигрывать такие трофеи.

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Но при этом столичный клуб не будет зацикливаться только на этом турнире. «Локо» надо налаживать дела на всех фронтах.

Известно, что и «Балтика» сейчас испытывает проблемы. Посмотрим, как на них повлияет смена тренера. На мой взгляд, класс «Локомотива» должен сказаться. Но Олимп Кубок часто преподносит сюрпризы», — поделился Нигматуллин.

Ранее Бубнов прокомментировал удаление хавбека «Локомотива» в матче с «Зенитом».