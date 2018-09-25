Экс-вратарь «Сент-Этьена» назвал Нурмагомедова «монстром»

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Бывший вратарь «Сент-Этьена», тренер голкиперов «Осера» Жереми Жано после пресс-конференции перед поединком Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова поделился мнением о российском бойце, передает «Советский спорт».

«Когда вы видите бои Хабиба, то он пугает вас, потому что он монстр. Но на пресс-конференции он впечатлил меня своим спокойствием и не попал в ловушку Конора. Похож на убийцу... жутко», — написал Жано в своем твиттере.

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Нурмагомедов и Макгрегор встретятся 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.

Ранее отец Макгрегора заявил,что Хабиб не доживет до второго раунда.