Салах поделился эмоциями от победы в премии Пушкаша

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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал свою победу в премии Ференца Пушкаша, передает «Советский спорт».

Премия дается Международной федерацией футбола (ФИФА) за лучший гол в прошлом сезоне. Нападающий получил награду за забитый мяч в в ворота «Эвертона» в матче чемпионата Англии.

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«Я уверен, что это не последняя моя номинация, потому что я всегда хочу быть лучше, чем в прошлом сезоне. Мой любимый гол в ворота «Эвертона» потому, что это было мое первое дерби, однако все голы очень значимы.

Игра за сборную Египта на чемпионате мира-2018 была одним из лучших моментов в моей жизни, сыграть на турнире — мечта для египтян», — цитирует форварда «Би-би-си».

Ранее Салах получил премию имени Пушкаша за лучший гол года‍.