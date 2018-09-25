Отец Макгрегора: Хабиб не доживет до второго раунда

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Тони Макгрегор, отец ирландского бойца ММА Конора Макгрегора, рассказал, чего ждет от поединка его сына с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, передает «Советский спорт».

«Абсолютно уверен, что Конор нокаутирует Хабиба в первом раунде. Другого быть не может — Нурмагомедов не доживет до второго раунда. Он не сможет конкурировать с сыном ни в скорости, ни в точности, ни в мощности. Думаю, Конор сломает ему череп», — цитирует Макгрегора-старшего журналист ESPN Ариэль Хельвани в твиттере.

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Нурмагомедов и Макгрегор встретятся 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.

Ранее чеченский боец посоветовал Макгрегору «следить за языком».