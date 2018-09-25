Президент «Реала» не исключил, что Роналду может вернуться в команду

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Президент «Реала» Флорентино Перес не исключил, что нападающий Криштиану Роналду однажды может вернуться в мадридский клуб, передает «Советский спорт».

Португальский нападающий перешел этим летом в туринский «Ювентус». Перес сравнил Роналду с легендой «Реала» Ди Стефано, который выступал за мадридцев с 1953 по 1964 год.

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«Криштиану остался в сердцах всех мадридистов. Он является достойным преемником Ди Стефано. Однажды он вернется в «Реал». Это его дом», — сказал Перес в эфире El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что Роналду не поедет в Лондон на церемонию вручения наград ФИФА.