Модрич признан лучшим игроком года по версии ФИФА
Лучшим футболистом 2018 года стал полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, сообщает «Советский спорт».
«Большая честь получить этот приз. Я испытываю положительные чувства. Я хотел бы поздравить Роналду и Салаха. Они тоже заслуживают этот приз. Надеюсь, у Мохамеда еще будет возможность побороться за этот приз. Спасибо партнерам по «Реалу», по сборной Хорватии. Без них мое присутствие на сцене было бы невозможно. Спасибо семье. Без них я бы не стал тем, кем являюсь», — сказал Модрич.
Имя победителя было названо на торжественном мероприятии в столице Великобритании. Награду лучшему игроку вручил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Среди номинантов также значились египетский нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах и форвард туринского «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию этого мероприятия.
Ранее главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями от игры национальной команды России.
Congratulations, Luka Modric ��— #TheBest (@FIFAcom) 24 сентября 2018 г.
Winner of #TheBest FIFA Men's Player 2018 ��#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/D489MswXug