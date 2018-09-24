Модрич признан лучшим игроком года по версии ФИФА

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Лучшим футболистом 2018 года стал полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, сообщает «Советский спорт».

«Большая честь получить этот приз. Я испытываю положительные чувства. Я хотел бы поздравить Роналду и Салаха. Они тоже заслуживают этот приз. Надеюсь, у Мохамеда еще будет возможность побороться за этот приз. Спасибо партнерам по «Реалу», по сборной Хорватии. Без них мое присутствие на сцене было бы невозможно. Спасибо семье. Без них я бы не стал тем, кем являюсь», — сказал Модрич.

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Имя победителя было названо на торжественном мероприятии в столице Великобритании. Награду лучшему игроку вручил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Среди номинантов также значились египетский нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах и форвард туринского «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию этого мероприятия.

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