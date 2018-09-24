Куртуа получил награду лучшего вратаря по версии ФИФА

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Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа был признан лучшим вратарем 2018 года по версии ФИФА, сообщает «Советский спорт».

Об этом было объявлено на церемонии в Лондоне. Среди номинантов также были вратарь «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис и голкипер «Лестера» и сборной Дании Каспер Шмейхель.

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Тибо Куртуа стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года. В матче за третье место бельгийцы обыграли Англию (2:0). Льорис в свою очередь выиграл золото мирового первенства. В это трансферное межсезонье Куртуа перешел из лондонского «Челси» в мадридский «Реал».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию этого мероприятия.

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