Канадский тренер упал в обморок во время матча своей команды

Тренер команды «Гамильтон Бульдогс» Дэйв Мэтсос потерял сознание во время матча хоккейной лиги Онтарио с «Бэрри Колтс», сообщает «Советский спорт».

В самой концовке матча Мэтсос почувствовал себя плохо, после чего ему была оказана медицинская помощь. Наставник был срочно госпитализирован и прошел медицинское обследование. Сейчас специалист пребывает в хорошем настроении, а его состояние в норме, сообщает ESPN.

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