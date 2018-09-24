УЕФА завел дело в отношении фанатов «Виктории» после матча с ЦСКА

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Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завел дело в отношении чешской «Виктории Пльзень» по причине вызывающего поведения чешских фанатов на матче Лиги чемпионов против столичного ЦСКА, сообщает ТАСС.

Сообщается, что болельщикам «Виктории» вменяют бросание посторонних предметов на поле во время матча, в том числе пластиковых емкостей. Рассмотрение дела назначено на 18 октября.

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Матч первого круга группы G в Лиге чемпионов между «Викторией Пльзень» и ЦСКА прошел 19 сентября в Чехии и закончилась результативной ничьей — 2:2.



Ранее экс-нападающий ЦСКА назвал главные проблемы команды.