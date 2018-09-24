Российскую бегунью отстранили от соревнований из-за допинга
Российская бегунья на средние дистанции Ксения Савина временно отстранена от участия в соревнованиях из-за наличия в допинг-тесте запрещенных веществ, сообщает ТАСС.
Как передает пресс-службу независимого органа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit, в пробе было найдено запрещенное вещество.
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В 2017 года Савина стала обладательницей бронзовой медали чемпионата России в беге на 800 метров.
Ранее сообщалось, что глава Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) обеспокоен восстановлением Российского антидопингового агентства (РУСАДА).