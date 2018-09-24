Известный спортсмен утонул на подводной охоте

<img src="//img.gazeta.ru/files3/599/11894599/Depositphotos_4654651_l-2015-pic905-895x505-52181.jpg">

Мастер спорта по подводной охоте Андрей Турухано погиб на Кипре, сообщает «Советский спорт».

По информации издания «Филелефтерос», россиянин, не используя кислородные баллоны, занимался подводной охотой в акватории пляжа Лара на полуострове Акамас. В какой-то момент Турухано поднялся на поверхности и подал сигнал находившейся в надувной лодке жене о том, что у него проблемы, а затем потерял сознание.

Реклама

После того, как отдыхающие вытащили Турухано на берег, спортсмен был доставлен в больницу города Пафоса, где медики зафиксировали смерть россиянина.

Ранее сообщалось, что 19-летний футболист «Сент-Этьена» погиб в перестрелке.