Известный спортсмен утонул на подводной охоте
Мастер спорта по подводной охоте Андрей Турухано погиб на Кипре, сообщает «Советский спорт».
По информации издания «Филелефтерос», россиянин, не используя кислородные баллоны, занимался подводной охотой в акватории пляжа Лара на полуострове Акамас. В какой-то момент Турухано поднялся на поверхности и подал сигнал находившейся в надувной лодке жене о том, что у него проблемы, а затем потерял сознание.
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После того, как отдыхающие вытащили Турухано на берег, спортсмен был доставлен в больницу города Пафоса, где медики зафиксировали смерть россиянина.
Ранее сообщалось, что 19-летний футболист «Сент-Этьена» погиб в перестрелке.