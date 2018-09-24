Макарова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA
Чешка Каролина Плишкова поднялась на седьмую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает «Советский спорт».
Первое место занимает румынка Симона Халеп. Вторую строчку занимает датчанка Каронина Возняцки. На третьей позиции располагается представительница Германии Анжелика Кербер.
Лучшей среди российских теннисисток является Дарья Касаткина, занимающая 13-е место. Мария Шарапова идет на 24-й позиции в рейтинге. Екатерина Макарова поднялась на 41-ю строчку.
Рейтинг WTA. 24 сентября
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061.
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 5506.
3 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 5295.
4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4725.
5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4585.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4555.
7 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4475.
8 (7). Наоми Осака (Япония) — 4390.
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3912.
10 (11). Юлия Гергес (Германия) — 3730...
13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3355...
24 (24). Мария Шарапова (Россия) — 2003...
39 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1335…
41 (42). Екатерина Макарова (Россия) — 1216…
83 (86). Елена Веснина (Россия) — 742…
89 (84). Евгения Родина (Россия) — 699…
98 (102). Анна Блинкова (Россия) — 619.