Хоккеист Малкин рассказал о поддержке тренера, у которого умер отец
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поддержал главного тренера Майка Салливана, у которого умер отец, передает «Советский спорт».
«Последние дни прошли для команды под знаком скорби. Мы сосредоточились и сплотились для того, чтобы поддержать тренера. Салливан — невероятный человек. Тренер переживает непростое время, но команда всегда рядом и поддерживает его», — приводит слова хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Реклама
Салливан сменил Майка Джонстона в декабре 2015 года. При нем команда дважды завоевала Кубок Стэнли — в 2016 и 2017 году.