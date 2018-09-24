Хоккеист Малкин рассказал о поддержке тренера, у которого умер отец

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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поддержал главного тренера Майка Салливана, у которого умер отец, передает «Советский спорт».

«Последние дни прошли для команды под знаком скорби. Мы сосредоточились и сплотились для того, чтобы поддержать тренера. Салливан — невероятный человек. Тренер переживает непростое время, но команда всегда рядом и поддерживает его», — приводит слова хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Салливан сменил Майка Джонстона в декабре 2015 года. При нем команда дважды завоевала Кубок Стэнли — в 2016 и 2017 году.

Ранее «Питтсбург» без Малкина обыграл «Коламбус».