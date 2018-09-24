Егоров остался доволен судейством в матче ЦСКА — «Спартак»

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Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров остался доволен работой бригады арбитра Сергея Карасева на матче восьмого тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Спартак» (1:1), передает «Советский спорт».

«Бригада Карасева очень качественно провела матч с первой до последней минуты. Сергей выбрал определенный стиль, допустил определенный уровень борьбы и вел его до самого конца. Игроки это приняли, и вопросов ни у кого не возникало. Были шероховатости, но они заметны только профессионалам. Чисто технические.

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Если пенальти есть — он в любой игре должен быть назначен. Я имею в виду, что в дерби общий уровень допустимой борьбы может быть повыше. Но пенальти — он легковесный или нет — нужно назначать. Сегодня повторов еще не видел, не могу ничего сказать», — поделился Егоров в эфире «Матч ТВ».

Ранее тренер ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку и антураж.