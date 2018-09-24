Экс-форвард «Спартака» посоветовал команде искать нового тренера

<img src="//img.gazeta.ru/files3/975/11989975/RIAN_5644617.HR-pic905-895x505-79094.jpg">

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко прокомментировал ничейный результат между ЦСКА и «Спартаком» (1:1) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Хорошо, что Каррера в этой круговерти не опускается до слухов, сплетен, комментариев в соцсетях. Но мы говорим о великом клубе. Сейчас нет результата, нет игры, и я не думаю, что нужно какие-то прошлые заслуги оставлять.

Реклама

Мне кажется, нужно искать хорошего нового тренера и двигаться дальше. Здесь уже есть определенный тупик. Трудно сказать, какие задачи должен решать «Спартак» с Каррерой в этом сезоне», — поделился Ширко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Бубнов не считает ЦСКА и «Спартак» претендентами на чемпионство РПЛ.