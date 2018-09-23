Благодаря голу Роналду «Ювентус» победил аутсайдера чемпионата Италии

Туринский «Ювентус» одержал победу в в матче пятого тура итальянской Серии А над «Фрозиноне», сообщает «Советский спорт».

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу туринской команды. Большая часть встречи прошла без забитых мячей. «Ювентус» смог открыть счет только на 81-й минуте. Отличился португальский нападающий Криштиану Роналду. Второй мяч на свой счет записал Федерико Бернардески уже в компенсированное время.

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Для «Ювентуса» эта победа стала пятой на старте сезона. Клуб возглавляет турнирную таблицу Серии А.

Ранее Аллегри заявил, что «Ювентус» не зависит от Роналду.