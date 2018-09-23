Матч «Зенит» — «Локомотив» стал самой результативной игрой РПЛ за три года
Матч 8-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и московским «Локомотивом» стал самой результативной игрой лиги за последние три года, сообщает «Советский спорт».
Встреча проходила на петербургском стадионе «Крестовский» и завершилась со счетом 5:3 в пользу сине-бело-голубых.
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В последний раз команды РПЛ забивали больше восьми мячей в одном матче в сезоне-2015/16, когда московский ЦСКА со счетом 6:4 обыграл саранскую «Мордовию».
Ранее сообщалось, что президент «Локомотива» отказался комментировать игру команды в матче с «Зенитом».