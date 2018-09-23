Семин ответил на вопрос о своем будущем в «Локомотиве»

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал свое будущее в столичной команде, передает ТАСС.

В матче 8-го тура чемпионата России «железнодорожники» уступили «Зениту» со счетом 3:5.

«В обязательном порядке», — ответил специалист на вопрос о том, продолжит ли работу с красно-зелеными.

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После восьми туров действующий чемпион страны набрал лишь девять очков и располагается на 11 строчке турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что президент «Локомотива» отказался комментировать игру команды в матче с «Зенитом».