Президент «Локомотива» отказался комментировать игру команды в матче с «Зенитом»
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус воздержался от комментариев по игре команды в матче 8-го тура чемпионата России по футболу против «Зенита», передает «СЭ».
Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась поражением столичной команды со счетом 3:5. Геркус поблагодарил за поддержку болельщиков «железнодорожников».
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«Спасибо болельщикам. По игре мне нечего сказать», — заявил глава «Локомотива» после игры.
Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал причину поражения от «Зенита».