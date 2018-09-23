Президент «Локомотива» отказался комментировать игру команды в матче с «Зенитом»

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Президент московского «Локомотива» Илья Геркус воздержался от комментариев по игре команды в матче 8-го тура чемпионата России по футболу против «Зенита», передает «СЭ».

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась поражением столичной команды со счетом 3:5. Геркус поблагодарил за поддержку болельщиков «железнодорожников».

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«Спасибо болельщикам. По игре мне нечего сказать», — заявил глава «Локомотива» после игры.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал причину поражения от «Зенита».