Гол Смолова не помог «Локомотиву» обыграть «Зенит»

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«Зенит» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу, передает «Советский спорт».

Встреча проходила на стадионе «Крестовский» и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 5:3.

На 13-й минуте встречи счет в матче эффектным ударом открыл полузащитник «Зенита» Олег Шатов, однако уже через четыре минуты равенство восстановил хавбек «железнодорожников» Дмитрий Баринов. До конца первого тайма мячей забито не было, однако во втором тайме сине-бело-голубые оформили себе преимущество за счет мячей Александра Ерохина, Артемы Дзюбы и Шатова, отметившегося дублем.

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В концовке встречи «Зенит» едва не упустил победу, пропустив от Алексея Миранчука и Федора Смолова. На 90-й минуте игры точку в игре поставил форвард петербургского коллектива Себастьян Дриусси.

Также на 82-й минуте игры был удален с поля полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, получивший две желтые карточки за две минуты.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче Российской премьер-лиги.