Экс-капитан «Спартака» Титов назвал происходящее в клубе «агонией»

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Бывший капитан московского «Спартака», а ныне тренер красноярского «Енисея» Егор Титов поделился ожиданиями от гостевого матча красно-белых против столичного ЦСКА в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Рейтинг букмекеров».

«Тяжело давать прогноз на дерби в такой ситуации. Все знают о событиях, происходящих вокруг «Спартака». Тут даже футбол уже на второй план отошел. Это не может не сказаться. Настроение у спартаковцев оставляет желать лучшего. Еще и в Австрии сыграли очень слабо, по делу проиграли «Рапиду». Стоило проиграть «Ахмату», как опять началось. Наверное, «Спартак» идет к тому, к чему и должен был. Игры с «Ахматом» и «Рапидом» можно связать. Похожие где-то неудачи.

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Ротация состава осуществляется, но она какая-то хаотичная. Этого ставим, того не ставим. Но надо быть в коллективе, чтобы все это понимать. Идет агония. Но такое мнение со стороны складывается. Печально то, что происходит в «Спартаке». И это перед дерби.

Армейцы молодцы, ушли с 0:2 в Чехии. А могли и выиграть. 2:2 в Пльзени можно приравнять к победе, очко на выезде в Лиге чемпионов неплохо.

На трибунах процентов 80 болельщиков ЦСКА будет. Но все-таки я бы здесь поставил на ничью. У ЦСКА молодая команда, много эмоций было выплеснуто в Лиге чемпионов. Особых вариантов для ротации нет. Победить в дерби будет сложно. Ну и «Спартак» должен собраться. Так что ничья — самый реальный исход», — заявил Титов.

Принципиальное дерби пройдет на поле армейцев 23 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее болельщики «Спартака» устроили масштабную акцию перед матчем с ЦСКА.