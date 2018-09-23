Хавбек ЦСКА Влашич рассказал о своих ожиданиях от дерби со «Спартаком»

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Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич поделился своими ожиданиями от предстоящего матча со столичным «Спартаком» в восьмом туре Российской преьмер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

«Считаю, что наслаждаться дерби должен каждый настоящий профи. Зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей? Жду не дождусь, когда выйду на переполненный стадион, почувствую его энергетику», — приводит слова футболиста пресс-служба ЦСКА.

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Принципиальное дерби пройдет на поле армейцев 23 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее болельщики «Спартака» устроили масштабную акцию перед матчем с ЦСКА.