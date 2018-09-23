Джошуа назвал следующих вероятных соперников

<img src="//img.gazeta.ru/files3/81/11989081/RTS22FIO-pic905-895x505-63325.jpg">

Британский боксера Энтони Джошуа после победы над Александром Поветкиным рассказал, с кем хочет провести следующий поединок, передает «Советский спорт».

Боксер встретиться на ринге с Деонтеем Уайлдером или Тайсоном Фьюри. Эти боксеры проведут бой 1 декабря.

Реклама

«Уайлдер был соперником номер один для меня, но сейчас у меня нет обязательных претендентов.

Спорт для болельщиков, поэтому предлагаю устроить голосования среди них и определить, с кем я должен провести следующий бой. Удачи Уайлдеру и Фьюри. С победителем этого поединка у нас может получиться неплохая «заварушка», — приводит слова боксера Mirror.

Ранее боксер Фьюри назвал Джошуа «медленным и громоздким».