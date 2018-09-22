Гол Асенсио принес «Реалу» победу над «Эспаньолом» в чемпионате Испании
Мадридский «Реал» обыграл каталонский «Эспаньол» в матче пятого тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Марко Асенсио.
Реклама
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующем туре «Реал» на выезде встретится с «Севильей», а «Эспаньол» примет «Эйбар».
Испания. Примера. 5-й тур
«Реал» (Мадрид) — «Эспаньол» (Барселона) — 1:0
Голы: 1:0 — Асенсио, 41