«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» и одержал шестую победу подряд в АПЛ

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«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче шестого тура чемпионата Англии, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Жоэль Матип и Мохамед Салах, также мяч в свои ворота забил защитник гостей Уэсли Худт.

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В других матчах тура «Бернли» разгромил «Борнмут» (4:0), а «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0).

Англия. Премьер-лига. 6-й тур

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Саутгемптон» (Саутгемптон) — 3:0

Голы: 1:0 — Худт, 10 (автогол); 2:0 — Матип, 21; 3:0 — Салах, 45+3

«Бернли» (Бернли) — «Борнмут» (Борнмут) — 4:0

Голы: 1:0 — Выдра, 39; 2:0 — Леннон, 41; 3:0 — Барнс, 83; 4:0 — Барнс, 88

«Кристал Пэлас» (Лондон) — «Ньюкасл» (Ньюкасл) — 0:0