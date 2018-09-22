«Рубин» на 92-й минуте вырвал ничью в матче с «Арсеналом»

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Казанский «Рубин» вырвал ничью в матче восьмого тура чемпионата России против тульского «Арсенала», сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Кадри Мохаммед и Зелимхан Бакаев. У гостей мячи забили Игорь Коновалов и Филип Уремович.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Арсенал» на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом», а «Рубин» примет самарские «Крылья Советов».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Рубин» (Казань) — 2:2

Голы: 1:0 — Мохаммед, 13; 2:0 — Бакаев, 76; 2:1 — Коновалов, 77; 2:2 — Уремович, 90+2