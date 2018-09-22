Боксер Джошуа сравнил бой против Поветкина с путешествием в ад

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Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка против россиянина Александра Поветкина, сообщает ТАСС.

В 2017 году Джошуа одержал победу над Владимиром Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде.

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«Перед боем с Кличко я думал, что это будет хороший поединок. Ну, вы сами знаете — два здоровых парня обмениваются джебами, потом двойка, двойка, хук, и в какой-то момент я его отправлю в нокаут, как я это делал с остальными противниками, но тот вечер прошел совершенно по-другому.

Под конец своей карьеры 41-летний Кличко так стремился заполучить пояса, что сам называл это одержимостью. С Поветкиным история та же — на закате карьеры ему предстоит бой на стадионе «Уэмбли», он почти того же возраста, хочет завладеть поясами, так что я должен быть готов к путешествию в ад и обратно», — цитирует Джошуа The Times.

Поединок между Джошуа и Поветкиным пройдет 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее украинский боксер Александр Усик поддержал Поветкина в поединке с Джошуа.