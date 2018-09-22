Медведева проиграла на турнире в Канаде

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Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала второй на турнире Autumn Classic International в Канаде.

Медведева получила за произвольную программу 133,91 балла, а в сумме — 204 балла.

Отметим, что россиянка упала во время проката, что не позволило ей одержать победу. Также Медведева допустила помарки в других элементах.

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Первое место — у американки Брэди Теннелл (206 баллов), которая блистательно откатала произвольную программу и в итоге обошла Медведеву на два балла.

Третье место у французской фигуристки Мэ Беренис Мейте, в активе которой 178,89 балла.

«Газета.Ru» провела текстовую трансляцию турнира.

Днем ранее Медведевой удалось одержать победу в короткой программе, чего, однако, не хватило для итогового успеха.