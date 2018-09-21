УЕФА объявил имя лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
УЕФА признал капитана испанской «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Напомним, форвард оформил хет-трик в домашнем матче с голландским ПСВ, который его команда выиграла со счетом 4:0.
Кроме Мессии претендентами на звание лучшего игрока были Джеймс Милнер («Ливерпуль»), Набиль Фекир («Лион») и Поль Погба («Манчестер Юнайтед»).
Месси на этой неделе обошел португальца Криштиану Роналду по количеству хет-триков в Лиге чемпионов.