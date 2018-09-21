Медведева выиграла короткую программу на турнире в Канаде
Российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу на канадском турнире Autumn Classic International — 2018, сообщает «Советский спорт».
18-летняя россиянка в своем выступлении выполнила комбинацию тройной флип — тройной тулуп, чистый каскад, а также не смогла докрутить тройной лутц. Судьи поставили бывшей подопечной Этери Тутберидзе 70,98 балла.
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Вторую строчку заняла Брэди Теннелл из США, набравшая 69,26 балла, а замкнула тройку француженка Мэ Беренис Мейте, которой судьи отдали 58,23 балла.
Произвольные программы спортсменки покажут 22 сентября.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы на Autumn Classic International — 2018.
Ранее сообщалось, что Медведева рассказала о совете Тутберидзе завершить карьеру.