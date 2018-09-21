Нурмагомедов отказался пить виски с Макгрегором
В Нью-Йорке прошла пресс-конференция перед боем россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора с участием спортсменов и президентом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэной Уайтом, сообщает «Советский спорт».
В ходе мероприятия ирландец предложил выпить действующему чемпиону UFC виски, которое сам производит. Однако россиянин отказался от напитка.
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«Я никогда не пью», — ответил Нурмагомедов.
В итоге ирландец осушил стакан с Уайтом.
Бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет в ночь с 6 на 7 октября (по московскому времени) в Лас-Вегасе.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию «битвы взглядов».
Ранее сообщалось, что Макгрегора назвали «обдолбанным лепреконом».