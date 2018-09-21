Поветкин заявил о возросшей у него силе перед боем с Джошуа
Российский боксер Александр Поветкин рассказал о настрое перед поединком с британцем Энтони Джошуа, передает ТАСС.
39-летний россиянин заверил, что стал гораздо сильнее, чем перед другим знаковым боем в своей карьере — против Владимира Кличко (тогда победу одержал украинский боксер).
«Я в очень хорошей форме, у меня был хороший тренировочный лагерь. Когда я дрался с Кличко, я был намного слабее и находился в более плохой физической форме, чем сейчас.
Джошуа — один из сильнейших тяжеловесов в мире, я счастлив, что у меня есть возможность выйти с ним на ринг и подарить болельщикам хороший поединок. Бой все покажет, Энтони — сильный боец, но я такой же сильный», — заявил Поветкин.
Бой Поветкин — Джошуа состоится 22 сентября на лондонском стадионе «Уэмбли».
Ранее сообщалось, что Джошуа рассказал о стратегии на бой с Поветкиным.