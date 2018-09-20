«Спартак» не понесет наказание из-за проникнувших на матч фанатов
Делегат Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Берт Андерссон, который работал на матче Лиги Европы между «Рапидом» и «Спартаком», рассказал, что московский клуб не понесет наказания за поступок своих болельщиков, передает Sport24.
Отмечается, что российскому клубу запрещено было продавать билеты из-за запрета УЕФА.
«Перед игрой мы договорились, что если на стадионе будут замечены болельщики «Спартака», мы переместим их на отдельный сектор. По причинам безопасности. На игре было около 200 болельщиков «Спартака», и когда они оказались в окружении австрийцев, могли возникнуть какие-то эксцессы. По их поведению во время матча не возникло вопросов, но все же мы решили их переместить.
«У «Спартака» не возникнет проблем из-за этого. УЕФА запретил клубу продавать билеты своим болельщикам на этот матч. Болельщики «Спартака» сами приобретали билеты, это не может вызвать какие-то последствия», — заявил Андерссон.
Ранее тренер «Спартака» рассказал о своих словах игрокам после поражения.