Пресняков высказался о скандальном видео с Глушаковым

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Музыкант и болельщик московского «Спартака» Владимир Пресняков-старший поддержал полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

Хавбек и защитник Андрей Ещенко были отстранены от тренировок с основной командой после того, как поставили лайки под публикацией актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера клуба Массимо Карреры.

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Позднее в сеть было выложено видео, на котором Глушаков отдыхает в сауне с девушкой.

Пресняков не понимает, почему из-за ситуации с лайком необходимо демонстративно наказывать футболистов. Музыкант отметил, что атмосфера в «Спартаке» сейчас неблагоприятная.

«Что же касается сауны: дело молодое, кто же там не бывал в саунах. Я не поддерживаю публикацию таких видео. Надеюсь, что Денис Глушаков еще себя покажет, но только в «Спартаке», — цитирует Преснякова «Московский комсомолец».

Ранее рэпер ST вступился за отстраненных от команды Глушакова и Ещенко.