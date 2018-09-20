Действующий чемпион мира по боксу провалил допинг-тест

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Действующий чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Дэвид Бенавидес провалил допинг-тест, сообщает «Советский спорт».

Как передает официальный сайт организации, в пробе спортсмена был обнаружен метаболит кокаина. Представитель США отказался от вскрытия пробы B.

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Дисциплинарный комитет WBC проводит разбирательство по факту употребления боксером наркотиков.

Бенавидес одержал победы во всех 20 поединках в карьере. 17 из них он завершил нокаутом.

Ранее сообщалось, что заседание по делу российского керлингиста Крушельницкого длилось четыре часа.