Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

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Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов московский ЦСКА добился волевой ничьей против чешской «Виктории» — 2:2. Благодаря этому результату Россия заработала 0,16 балла, а в сумме набрала 45,382 балла.

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В другой встрече лиссабонская «Бенфика» потерпела поражение от мюнхенской «Баварии» (0:2). Коэффициент Португалии составляет 40,032 балла.

Россия продолжает занимать шестое место в таблице коэффициентов. Лидирует в рейтинге Испания (87,998). Второе место занимает Англия (66,177), на третьей строчке идет Италия (65,725), на четвертой — Германия (60,498). Пятую позицию занимает Франция, на счету которой 51,165 балла.

Ранее сообщалось, что сборная России поздравила игрока ЦСКА с дебютным голом в Лиге чемпионов.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Испания — 87,998;

2. Англия — 66,177;

3. Италия — 65,725;

4. Германия — 60,498;

5. Франция — 51,165;

6. Россия — 45,382;

7. Португалии — 40,032